СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BIG 8
Byunghak Kim

BIG 8

Byunghak Kim
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 35%
FBS-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
32 (66.66%)
Убыточных трейдов:
16 (33.33%)
Лучший трейд:
3 714.00 JPY
Худший трейд:
-5 272.00 JPY
Общая прибыль:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
Общий убыток:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5 881.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
8 248.00 JPY (7)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
2.22
Длинных трейдов:
16 (33.33%)
Коротких трейдов:
32 (66.67%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
361.71 JPY
Средняя прибыль:
1 171.94 JPY
Средний убыток:
-1 258.75 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-6 311.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-6 574.00 JPY (3)
Прирост в месяц:
3.36%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 360.00 JPY
Максимальная:
7 824.00 JPY (11.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.48% (6 311.00 JPY)
По эквити:
24.98% (17 033.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 8
GBPUSD 8
AUDCAD 8
EURUSD 6
AUDUSD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 2
GBPUSD 19
AUDCAD 41
EURUSD 63
AUDUSD 39
NZDUSD -64
EURJPY 49
NZDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -1.7K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD 1.7K
EURUSD 3K
AUDUSD 588
NZDUSD -1.4K
EURJPY 2.6K
NZDCAD 95
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 714.00 JPY
Худший трейд: -5 272 JPY
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5 881.00 JPY
Макс. убыток в серии: -6 311.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-MT5
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Thinkvate-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
еще 266...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 15:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.27 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BIG 8
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
67K
JPY
11
87%
48
66%
100%
1.86
361.71
JPY
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.