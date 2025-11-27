Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-MT5 0.00 × 6 EightcapGlobal-Live 0.00 × 3 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 AtriaFinancial-Production 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 6 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real27 0.00 × 2 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 3 MilliniumFortune-Live 0.00 × 3 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 2 FreshForex-MT5 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 7 Thinkvate-Live 0.00 × 8 TengriSecurities-Server 0.00 × 2 Garnet-Server 0.00 × 1 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 Opogroup-Server1 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 DerivMT-Server 0.00 × 1 BetailCapitalLtd-Server 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 еще 266... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика