Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
32 (66.66%)
Убыточных трейдов:
16 (33.33%)
Лучший трейд:
3 714.00 JPY
Худший трейд:
-5 272.00 JPY
Общая прибыль:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
Общий убыток:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5 881.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
8 248.00 JPY (7)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
2.22
Длинных трейдов:
16 (33.33%)
Коротких трейдов:
32 (66.67%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
361.71 JPY
Средняя прибыль:
1 171.94 JPY
Средний убыток:
-1 258.75 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-6 311.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-6 574.00 JPY (3)
Прирост в месяц:
3.36%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 360.00 JPY
Максимальная:
7 824.00 JPY (11.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.48% (6 311.00 JPY)
По эквити:
24.98% (17 033.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|19
|AUDCAD
|41
|EURUSD
|63
|AUDUSD
|39
|NZDUSD
|-64
|EURJPY
|49
|NZDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|3K
|AUDUSD
|588
|NZDUSD
|-1.4K
|EURJPY
|2.6K
|NZDCAD
|95
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 714.00 JPY
Худший трейд: -5 272 JPY
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5 881.00 JPY
Макс. убыток в серии: -6 311.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 6
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 8
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
Нет отзывов
