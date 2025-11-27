SeñalesSecciones
Byunghak Kim

BIG 8

Byunghak Kim
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 35%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
32 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
16 (33.33%)
Mejor transacción:
3 714.00 JPY
Peor transacción:
-5 272.00 JPY
Beneficio Bruto:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (5 881.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
8 248.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.62%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
2.22
Transacciones Largas:
16 (33.33%)
Transacciones Cortas:
32 (66.67%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
361.71 JPY
Beneficio medio:
1 171.94 JPY
Pérdidas medias:
-1 258.75 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-6 311.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 574.00 JPY (3)
Crecimiento al mes:
3.36%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 360.00 JPY
Máxima:
7 824.00 JPY (11.41%)
Reducción relativa:
De balance:
11.48% (6 311.00 JPY)
De fondos:
24.98% (17 033.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 8
GBPUSD 8
AUDCAD 8
EURUSD 6
AUDUSD 6
NZDUSD 6
EURJPY 5
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 2
GBPUSD 19
AUDCAD 41
EURUSD 63
AUDUSD 39
NZDUSD -64
EURJPY 49
NZDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -1.7K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD 1.7K
EURUSD 3K
AUDUSD 588
NZDUSD -1.4K
EURJPY 2.6K
NZDCAD 95
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 714.00 JPY
Peor transacción: -5 272 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +5 881.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -6 311.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-MT5
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Thinkvate-Live
0.00 × 8
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Opogroup-Server1
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
otros 266...
No hay comentarios
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 15:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.27 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
