- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
32 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
16 (33.33%)
Mejor transacción:
3 714.00 JPY
Peor transacción:
-5 272.00 JPY
Beneficio Bruto:
37 502.00 JPY (14 372 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 140.00 JPY (8 109 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (5 881.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
8 248.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.62%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
2.22
Transacciones Largas:
16 (33.33%)
Transacciones Cortas:
32 (66.67%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
361.71 JPY
Beneficio medio:
1 171.94 JPY
Pérdidas medias:
-1 258.75 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-6 311.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 574.00 JPY (3)
Crecimiento al mes:
3.36%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 360.00 JPY
Máxima:
7 824.00 JPY (11.41%)
Reducción relativa:
De balance:
11.48% (6 311.00 JPY)
De fondos:
24.98% (17 033.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|5
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|19
|AUDCAD
|41
|EURUSD
|63
|AUDUSD
|39
|NZDUSD
|-64
|EURJPY
|49
|NZDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.7K
|EURUSD
|3K
|AUDUSD
|588
|NZDUSD
|-1.4K
|EURJPY
|2.6K
|NZDCAD
|95
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 714.00 JPY
Peor transacción: -5 272 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +5 881.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -6 311.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 6
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 8
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
otros 266...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
35%
0
0
USD
USD
67K
JPY
JPY
11
87%
48
66%
100%
1.86
361.71
JPY
JPY
25%
1:500