Trade:
36
Profit Trade:
25 (69.44%)
Loss Trade:
11 (30.56%)
Best Trade:
3 342.00 JPY
Worst Trade:
-2 722.00 JPY
Profitto lordo:
28 960.00 JPY (11 942 pips)
Perdita lorda:
-10 387.00 JPY (6 024 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (5 881.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
8 248.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
15 (41.67%)
Short Trade:
21 (58.33%)
Fattore di profitto:
2.79
Profitto previsto:
515.92 JPY
Profitto medio:
1 158.40 JPY
Perdita media:
-944.27 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-6 311.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-6 311.00 JPY (5)
Crescita mensile:
20.30%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 360.00 JPY
Massimale:
6 311.00 JPY (11.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
9.03% (6 189.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|19
|AUDCAD
|41
|EURJPY
|49
|EURUSD
|61
|AUDUSD
|31
|NZDUSD
|-18
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.7K
|EURJPY
|2.6K
|EURUSD
|2.8K
|AUDUSD
|787
|NZDUSD
|-410
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +3 342.00 JPY
Worst Trade: -2 722 JPY
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5 881.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -6 311.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 6
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
