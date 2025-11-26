- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
816
Kârla kapanan işlemler:
588 (72.05%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (27.94%)
En iyi işlem:
97.14 USD
En kötü işlem:
-61.34 USD
Brüt kâr:
3 376.52 USD (2 694 096 pips)
Brüt zarar:
-1 650.82 USD (1 889 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (205.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.59 USD (49)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
15.41%
Maks. mevduat yükü:
102.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
13.74
Alış işlemleri:
499 (61.15%)
Satış işlemleri:
317 (38.85%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
2.11 USD
Ortalama kâr:
5.74 USD
Ortalama zarar:
-7.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-88.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.57 USD (7)
Aylık büyüme:
235.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
125.57 USD (9.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.58% (95.79 USD)
Varlığa göre:
23.87% (246.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|652
|BTCUSD
|93
|ETHUSD
|65
|EURUSD
|4
|USOIL
|1
|US30_x10
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|167
|ETHUSD
|131
|EURUSD
|-3
|USOIL
|0
|US30_x10
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|424K
|BTCUSD
|312K
|ETHUSD
|68K
|EURUSD
|-40
|USOIL
|0
|US30_x10
|64
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +97.14 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +205.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|48.71 × 147
|
TitanFX-MT5-01
|148.00 × 1
