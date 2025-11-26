- Crescita
Trade:
816
Profit Trade:
588 (72.05%)
Loss Trade:
228 (27.94%)
Best Trade:
97.14 USD
Worst Trade:
-61.34 USD
Profitto lordo:
3 376.52 USD (2 694 096 pips)
Perdita lorda:
-1 650.82 USD (1 889 350 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (205.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.59 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
15.41%
Massimo carico di deposito:
102.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
13.74
Long Trade:
499 (61.15%)
Short Trade:
317 (38.85%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
5.74 USD
Perdita media:
-7.24 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-88.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-125.57 USD (7)
Crescita mensile:
235.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
125.57 USD (9.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.58% (95.79 USD)
Per equità:
23.87% (246.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|652
|BTCUSD
|93
|ETHUSD
|65
|EURUSD
|4
|USOIL
|1
|US30_x10
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|167
|ETHUSD
|131
|EURUSD
|-3
|USOIL
|0
|US30_x10
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|424K
|BTCUSD
|312K
|ETHUSD
|68K
|EURUSD
|-40
|USOIL
|0
|US30_x10
|64
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +97.14 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +205.59 USD
Massima perdita consecutiva: -88.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|48.68 × 147
|
TitanFX-MT5-01
|148.00 × 1
