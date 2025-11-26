- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
862
Transacciones Rentables:
615 (71.34%)
Transacciones Irrentables:
247 (28.65%)
Mejor transacción:
143.44 USD
Peor transacción:
-228.06 USD
Beneficio Bruto:
4 300.59 USD (2 768 055 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 804.72 USD (2 030 936 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (205.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
331.62 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
15.41%
Carga máxima del depósito:
476.19%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
95
Tiempo medio de espera:
21 minutos
Factor de Recuperación:
2.48
Transacciones Largas:
521 (60.44%)
Transacciones Cortas:
341 (39.56%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
1.74 USD
Beneficio medio:
6.99 USD
Pérdidas medias:
-11.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-88.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-484.41 USD (4)
Crecimiento al mes:
150.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
604.02 USD (34.12%)
Reducción relativa:
De balance:
45.68% (604.02 USD)
De fondos:
85.27% (989.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|698
|BTCUSD
|93
|ETHUSD
|65
|EURUSD
|4
|USOIL
|1
|US30_x10
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|167
|ETHUSD
|131
|EURUSD
|-3
|USOIL
|0
|US30_x10
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|357K
|BTCUSD
|312K
|ETHUSD
|68K
|EURUSD
|-40
|USOIL
|0
|US30_x10
|64
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +143.44 USD
Peor transacción: -228 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +205.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -88.59 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
117%
0
0
USD
USD
550
USD
USD
8
0%
862
71%
15%
1.53
1.74
USD
USD
85%
1:200