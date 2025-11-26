SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dau pha thuong khung
Long Vu Duc

Dau pha thuong khung

Long Vu Duc
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 165%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
816
Bénéfice trades:
588 (72.05%)
Perte trades:
228 (27.94%)
Meilleure transaction:
97.14 USD
Pire transaction:
-61.34 USD
Bénéfice brut:
3 376.52 USD (2 694 096 pips)
Perte brute:
-1 650.82 USD (1 889 350 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (205.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
205.59 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
15.41%
Charge de dépôt maximale:
102.42%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
88
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
13.74
Longs trades:
499 (61.15%)
Courts trades:
317 (38.85%)
Facteur de profit:
2.05
Rendement attendu:
2.11 USD
Bénéfice moyen:
5.74 USD
Perte moyenne:
-7.24 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-88.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-125.57 USD (7)
Croissance mensuelle:
235.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
125.57 USD (9.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.58% (95.79 USD)
Par fonds propres:
23.87% (246.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 652
BTCUSD 93
ETHUSD 65
EURUSD 4
USOIL 1
US30_x10 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 167
ETHUSD 131
EURUSD -3
USOIL 0
US30_x10 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 424K
BTCUSD 312K
ETHUSD 68K
EURUSD -40
USOIL 0
US30_x10 64
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +97.14 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +205.59 USD
Perte consécutive maximale: -88.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
48.68 × 147
TitanFX-MT5-01
148.00 × 1
Aucun avis
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 04:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 03:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 01:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.