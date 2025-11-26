- Прирост
Всего трейдов:
886
Прибыльных трейдов:
623 (70.31%)
Убыточных трейдов:
263 (29.68%)
Лучший трейд:
143.44 USD
Худший трейд:
-527.23 USD
Общая прибыль:
4 432.98 USD (2 798 298 pips)
Общий убыток:
-3 949.46 USD (2 279 446 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (205.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
331.62 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
17.02%
Макс. загрузка депозита:
476.19%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
87
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
542 (61.17%)
Коротких трейдов:
344 (38.83%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
7.12 USD
Средний убыток:
-15.02 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-88.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 031.60 USD (4)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 284.75 USD (72.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (1 284.75 USD)
По эквити:
85.27% (989.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|BTCUSD
|96
|ETHUSD
|65
|EURUSD
|4
|USOIL
|1
|US30_x10
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|158
|ETHUSD
|131
|EURUSD
|-3
|USOIL
|0
|US30_x10
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|230K
|BTCUSD
|220K
|ETHUSD
|68K
|EURUSD
|-40
|USOIL
|0
|US30_x10
|64
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +143.44 USD
Худший трейд: -527 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +205.59 USD
Макс. убыток в серии: -88.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.99 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Нет отзывов