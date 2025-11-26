СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Dau pha thuong khung
Long Vu Duc

Dau pha thuong khung

Long Vu Duc
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
886
Прибыльных трейдов:
623 (70.31%)
Убыточных трейдов:
263 (29.68%)
Лучший трейд:
143.44 USD
Худший трейд:
-527.23 USD
Общая прибыль:
4 432.98 USD (2 798 298 pips)
Общий убыток:
-3 949.46 USD (2 279 446 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (205.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
331.62 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
17.02%
Макс. загрузка депозита:
476.19%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
87
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
542 (61.17%)
Коротких трейдов:
344 (38.83%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
7.12 USD
Средний убыток:
-15.02 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-88.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 031.60 USD (4)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 284.75 USD (72.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (1 284.75 USD)
По эквити:
85.27% (989.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 96
ETHUSD 65
EURUSD 4
USOIL 1
US30_x10 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 197
BTCUSD 158
ETHUSD 131
EURUSD -3
USOIL 0
US30_x10 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 230K
BTCUSD 220K
ETHUSD 68K
EURUSD -40
USOIL 0
US30_x10 64
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +143.44 USD
Худший трейд: -527 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +205.59 USD
Макс. убыток в серии: -88.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.99 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 04:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 03:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 01:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
