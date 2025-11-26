SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Dau pha thuong khung
Long Vu Duc

Dau pha thuong khung

Long Vu Duc
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
886
Gewinntrades:
623 (70.31%)
Verlusttrades:
263 (29.68%)
Bester Trade:
143.44 USD
Schlechtester Trade:
-527.23 USD
Bruttoprofit:
4 432.98 USD (2 798 298 pips)
Bruttoverlust:
-3 949.46 USD (2 279 446 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (205.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
331.62 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
17.02%
Max deposit load:
476.19%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
87
Durchschn. Haltezeit:
23 Minuten
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
542 (61.17%)
Short-Positionen:
344 (38.83%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-88.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 031.60 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 284.75 USD (72.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (1 284.75 USD)
Kapital:
85.27% (989.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 719
BTCUSD 96
ETHUSD 65
EURUSD 4
USOIL 1
US30_x10 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 197
BTCUSD 158
ETHUSD 131
EURUSD -3
USOIL 0
US30_x10 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 230K
BTCUSD 220K
ETHUSD 68K
EURUSD -40
USOIL 0
US30_x10 64
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +143.44 USD
Schlechtester Trade: -527 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +205.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.32 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
TitanFX-MT5-01
238.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 11:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 04:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 03:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 02:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 01:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
