Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen.
Trades insgesamt:
886
Gewinntrades:
623 (70.31%)
Verlusttrades:
263 (29.68%)
Bester Trade:
143.44 USD
Schlechtester Trade:
-527.23 USD
Bruttoprofit:
4 432.98 USD (2 798 298 pips)
Bruttoverlust:
-3 949.46 USD (2 279 446 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (205.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
331.62 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
17.02%
Max deposit load:
476.19%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
87
Durchschn. Haltezeit:
23 Minuten
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
542 (61.17%)
Short-Positionen:
344 (38.83%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-88.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 031.60 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 284.75 USD (72.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (1 284.75 USD)
Kapital:
85.27% (989.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|719
|BTCUSD
|96
|ETHUSD
|65
|EURUSD
|4
|USOIL
|1
|US30_x10
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|158
|ETHUSD
|131
|EURUSD
|-3
|USOIL
|0
|US30_x10
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|230K
|BTCUSD
|220K
|ETHUSD
|68K
|EURUSD
|-40
|USOIL
|0
|US30_x10
|64
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +143.44 USD
Schlechtester Trade: -527 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +205.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.59 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.32 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|238.00 × 1
