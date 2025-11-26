- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
865
利益トレード:
615 (71.09%)
損失トレード:
250 (28.90%)
ベストトレード:
143.44 USD
最悪のトレード:
-228.06 USD
総利益:
4 300.59 USD (2 768 055 pips)
総損失:
-2 813.92 USD (2 123 004 pips)
最大連続の勝ち:
49 (205.59 USD)
最大連続利益:
331.62 USD (5)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
17.02%
最大入金額:
476.19%
最近のトレード:
59 分前
1週間当たりの取引:
74
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
524 (60.58%)
短いトレード:
341 (39.42%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
1.72 USD
平均利益:
6.99 USD
平均損失:
-11.26 USD
最大連続の負け:
10 (-88.59 USD)
最大連続損失:
-484.41 USD (4)
月間成長:
123.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
604.02 USD (34.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.68% (604.02 USD)
エクイティによる:
85.27% (989.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|698
|BTCUSD
|96
|ETHUSD
|65
|EURUSD
|4
|USOIL
|1
|US30_x10
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|158
|ETHUSD
|131
|EURUSD
|-3
|USOIL
|0
|US30_x10
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|357K
|BTCUSD
|220K
|ETHUSD
|68K
|EURUSD
|-40
|USOIL
|0
|US30_x10
|64
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +143.44 USD
最悪のトレード: -228 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +205.59 USD
最大連続損失: -88.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
115%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
8
0%
865
71%
17%
1.52
1.72
USD
USD
85%
1:200