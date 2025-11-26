SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Dau pha thuong khung
Long Vu Duc

Dau pha thuong khung

Long Vu Duc
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 117%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
862
Negociações com lucro:
615 (71.34%)
Negociações com perda:
247 (28.65%)
Melhor negociação:
143.44 USD
Pior negociação:
-228.06 USD
Lucro bruto:
4 300.59 USD (2 768 055 pips)
Perda bruta:
-2 804.72 USD (2 030 936 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (205.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
331.62 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
15.41%
Depósito máximo carregado:
476.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
95
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
2.48
Negociações longas:
521 (60.44%)
Negociações curtas:
341 (39.56%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
1.74 USD
Lucro médio:
6.99 USD
Perda média:
-11.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-88.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-484.41 USD (4)
Crescimento mensal:
150.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
604.02 USD (34.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.68% (604.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
85.27% (989.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 698
BTCUSD 93
ETHUSD 65
EURUSD 4
USOIL 1
US30_x10 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 167
ETHUSD 131
EURUSD -3
USOIL 0
US30_x10 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 357K
BTCUSD 312K
ETHUSD 68K
EURUSD -40
USOIL 0
US30_x10 64
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +143.44 USD
Pior negociação: -228 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +205.59 USD
Máxima perda consecutiva: -88.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
53.89 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
