- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
862
Negociações com lucro:
615 (71.34%)
Negociações com perda:
247 (28.65%)
Melhor negociação:
143.44 USD
Pior negociação:
-228.06 USD
Lucro bruto:
4 300.59 USD (2 768 055 pips)
Perda bruta:
-2 804.72 USD (2 030 936 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (205.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
331.62 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
15.41%
Depósito máximo carregado:
476.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
95
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
2.48
Negociações longas:
521 (60.44%)
Negociações curtas:
341 (39.56%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
1.74 USD
Lucro médio:
6.99 USD
Perda média:
-11.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-88.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-484.41 USD (4)
Crescimento mensal:
150.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
604.02 USD (34.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.68% (604.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
85.27% (989.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|698
|BTCUSD
|93
|ETHUSD
|65
|EURUSD
|4
|USOIL
|1
|US30_x10
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|167
|ETHUSD
|131
|EURUSD
|-3
|USOIL
|0
|US30_x10
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|357K
|BTCUSD
|312K
|ETHUSD
|68K
|EURUSD
|-40
|USOIL
|0
|US30_x10
|64
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +143.44 USD
Pior negociação: -228 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +205.59 USD
Máxima perda consecutiva: -88.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
117%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
8
0%
862
71%
15%
1.53
1.74
USD
USD
85%
1:200