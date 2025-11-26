- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
816
盈利交易:
588 (72.05%)
亏损交易:
228 (27.94%)
最好交易:
97.14 USD
最差交易:
-61.34 USD
毛利:
3 376.52 USD (2 694 096 pips)
毛利亏损:
-1 650.82 USD (1 889 350 pips)
最大连续赢利:
49 (205.59 USD)
最大连续盈利:
205.59 USD (49)
夏普比率:
0.16
交易活动:
15.41%
最大入金加载:
102.42%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
88
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
13.74
长期交易:
499 (61.15%)
短期交易:
317 (38.85%)
利润因子:
2.05
预期回报:
2.11 USD
平均利润:
5.74 USD
平均损失:
-7.24 USD
最大连续失误:
10 (-88.59 USD)
最大连续亏损:
-125.57 USD (7)
每月增长:
235.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
125.57 USD (9.43%)
相对跌幅:
结余:
15.58% (95.79 USD)
净值:
23.87% (246.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|652
|BTCUSD
|93
|ETHUSD
|65
|EURUSD
|4
|USOIL
|1
|US30_x10
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|167
|ETHUSD
|131
|EURUSD
|-3
|USOIL
|0
|US30_x10
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|424K
|BTCUSD
|312K
|ETHUSD
|68K
|EURUSD
|-40
|USOIL
|0
|US30_x10
|64
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +97.14 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +205.59 USD
最大连续亏损: -88.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
