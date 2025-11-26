SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Quantum StarMan V2
Bogdan Ion Puscasu

Quantum StarMan V2

Bogdan Ion Puscasu
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
55 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (25.68%)
En iyi işlem:
28.73 USD
En kötü işlem:
-24.29 USD
Brüt kâr:
386.78 USD (9 085 pips)
Brüt zarar:
-186.45 USD (4 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (72.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.37 USD (10)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.30%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
15 (20.27%)
Satış işlemleri:
59 (79.73%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
2.71 USD
Ortalama kâr:
7.03 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-66.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.08 USD (7)
Aylık büyüme:
12.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
67.70 USD (14.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.05% (67.34 USD)
Varlığa göre:
0.44% (9.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 28
EURAUD 16
AUDUSD 15
USDCAD 10
GBPUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 76
EURAUD 37
AUDUSD 41
USDCAD 21
GBPUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.6K
EURAUD 1.3K
AUDUSD 976
USDCAD 539
GBPUSD 536
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.73 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +72.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.50 × 2
İnceleme yok
2025.11.26 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.