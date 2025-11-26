- Crescimento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
66 (76.74%)
Negociações com perda:
20 (23.26%)
Melhor negociação:
28.73 USD
Pior negociação:
-24.29 USD
Lucro bruto:
417.13 USD (9 794 pips)
Perda bruta:
-189.46 USD (4 086 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (72.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.37 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.04%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.36
Negociações longas:
18 (20.93%)
Negociações curtas:
68 (79.07%)
Fator de lucro:
2.20
Valor esperado:
2.65 USD
Lucro médio:
6.32 USD
Perda média:
-9.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-66.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.08 USD (7)
Crescimento mensal:
1.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 USD
Máximo:
67.70 USD (14.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.05% (67.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.30% (363.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|17
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|92
|EURAUD
|39
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|26
|GBPUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2K
|EURAUD
|1.4K
|AUDUSD
|976
|USDCAD
|706
|GBPUSD
|643
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.73 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +72.13 USD
Máxima perda consecutiva: -66.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.50 × 2
