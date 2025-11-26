SinaisSeções
Bogdan Ion Puscasu

Quantum StarMan V2

Bogdan Ion Puscasu
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
66 (76.74%)
Negociações com perda:
20 (23.26%)
Melhor negociação:
28.73 USD
Pior negociação:
-24.29 USD
Lucro bruto:
417.13 USD (9 794 pips)
Perda bruta:
-189.46 USD (4 086 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (72.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.37 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.04%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.36
Negociações longas:
18 (20.93%)
Negociações curtas:
68 (79.07%)
Fator de lucro:
2.20
Valor esperado:
2.65 USD
Lucro médio:
6.32 USD
Perda média:
-9.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-66.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.08 USD (7)
Crescimento mensal:
1.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 USD
Máximo:
67.70 USD (14.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.05% (67.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.30% (363.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 35
EURAUD 17
AUDUSD 15
USDCAD 13
GBPUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 92
EURAUD 39
AUDUSD 41
USDCAD 26
GBPUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2K
EURAUD 1.4K
AUDUSD 976
USDCAD 706
GBPUSD 643
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.73 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +72.13 USD
Máxima perda consecutiva: -66.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.50 × 2
2025.12.23 08:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
