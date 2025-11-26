SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Quantum StarMan V2
Bogdan Ion Puscasu

Quantum StarMan V2

Bogdan Ion Puscasu
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
74
Bénéfice trades:
55 (74.32%)
Perte trades:
19 (25.68%)
Meilleure transaction:
28.73 USD
Pire transaction:
-24.29 USD
Bénéfice brut:
386.78 USD (9 085 pips)
Perte brute:
-186.45 USD (4 086 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (72.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
113.37 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.30%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
15 (20.27%)
Courts trades:
59 (79.73%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
2.71 USD
Bénéfice moyen:
7.03 USD
Perte moyenne:
-9.81 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-66.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.08 USD (7)
Croissance mensuelle:
12.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 USD
Maximal:
67.70 USD (14.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.05% (67.34 USD)
Par fonds propres:
0.44% (9.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 28
EURAUD 16
AUDUSD 15
USDCAD 10
GBPUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 76
EURAUD 37
AUDUSD 41
USDCAD 21
GBPUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.6K
EURAUD 1.3K
AUDUSD 976
USDCAD 539
GBPUSD 536
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.73 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +72.13 USD
Perte consécutive maximale: -66.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.26 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Quantum StarMan V2
299 USD par mois
25%
0
0
USD
2.2K
USD
7
100%
74
74%
100%
2.07
2.71
USD
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.