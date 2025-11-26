- Прирост
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
66 (76.74%)
Убыточных трейдов:
20 (23.26%)
Лучший трейд:
28.73 USD
Худший трейд:
-24.29 USD
Общая прибыль:
417.13 USD (9 794 pips)
Общий убыток:
-189.46 USD (4 086 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (72.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.37 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.04%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
18 (20.93%)
Коротких трейдов:
68 (79.07%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
2.65 USD
Средняя прибыль:
6.32 USD
Средний убыток:
-9.47 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-66.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.08 USD (7)
Прирост в месяц:
1.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
67.70 USD (14.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.05% (67.34 USD)
По эквити:
15.40% (343.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|17
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|92
|EURAUD
|39
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|26
|GBPUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2K
|EURAUD
|1.4K
|AUDUSD
|976
|USDCAD
|706
|GBPUSD
|643
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.50 × 2
