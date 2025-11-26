СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Quantum StarMan V2
Bogdan Ion Puscasu

Quantum StarMan V2

Bogdan Ion Puscasu
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2025 26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
66 (76.74%)
Убыточных трейдов:
20 (23.26%)
Лучший трейд:
28.73 USD
Худший трейд:
-24.29 USD
Общая прибыль:
417.13 USD (9 794 pips)
Общий убыток:
-189.46 USD (4 086 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (72.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.37 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.04%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
18 (20.93%)
Коротких трейдов:
68 (79.07%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
2.65 USD
Средняя прибыль:
6.32 USD
Средний убыток:
-9.47 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-66.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.08 USD (7)
Прирост в месяц:
1.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
67.70 USD (14.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.05% (67.34 USD)
По эквити:
15.40% (343.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 35
EURAUD 17
AUDUSD 15
USDCAD 13
GBPUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 92
EURAUD 39
AUDUSD 41
USDCAD 26
GBPUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2K
EURAUD 1.4K
AUDUSD 976
USDCAD 706
GBPUSD 643
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.73 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +72.13 USD
Макс. убыток в серии: -66.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quantum StarMan V2
299 USD в месяц
26%
0
0
USD
2.2K
USD
10
100%
86
76%
100%
2.20
2.65
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.