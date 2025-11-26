- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
55 (74.32%)
Loss Trade:
19 (25.68%)
Best Trade:
28.73 USD
Worst Trade:
-24.29 USD
Profitto lordo:
386.78 USD (9 085 pips)
Perdita lorda:
-186.45 USD (4 086 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (72.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.37 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.30%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
15 (20.27%)
Short Trade:
59 (79.73%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
2.71 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-9.81 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-66.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.08 USD (7)
Crescita mensile:
12.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
67.70 USD (14.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.05% (67.34 USD)
Per equità:
0.44% (9.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|EURAUD
|16
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|10
|GBPUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|76
|EURAUD
|37
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|21
|GBPUSD
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.6K
|EURAUD
|1.3K
|AUDUSD
|976
|USDCAD
|539
|GBPUSD
|536
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.73 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +72.13 USD
Massima perdita consecutiva: -66.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
299USD al mese
25%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
7
100%
74
74%
100%
2.07
2.71
USD
USD
3%
1:500