Total de Trades:
86
Transacciones Rentables:
66 (76.74%)
Transacciones Irrentables:
20 (23.26%)
Mejor transacción:
28.73 USD
Peor transacción:
-24.29 USD
Beneficio Bruto:
417.13 USD (9 794 pips)
Pérdidas Brutas:
-189.46 USD (4 086 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (72.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
113.37 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.04%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.36
Transacciones Largas:
18 (20.93%)
Transacciones Cortas:
68 (79.07%)
Factor de Beneficio:
2.20
Beneficio Esperado:
2.65 USD
Beneficio medio:
6.32 USD
Pérdidas medias:
-9.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-66.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.08 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 USD
Máxima:
67.70 USD (14.80%)
Reducción relativa:
De balance:
3.05% (67.34 USD)
De fondos:
16.30% (363.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|17
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|92
|EURAUD
|39
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|26
|GBPUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2K
|EURAUD
|1.4K
|AUDUSD
|976
|USDCAD
|706
|GBPUSD
|643
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +28.73 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +72.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -66.08 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.50 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
299 USD al mes
26%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
10
100%
86
76%
100%
2.20
2.65
USD
USD
16%
1:500