SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Quantum StarMan V2
Bogdan Ion Puscasu

Quantum StarMan V2

Bogdan Ion Puscasu
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD al mes
incremento desde 2025 26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
86
Transacciones Rentables:
66 (76.74%)
Transacciones Irrentables:
20 (23.26%)
Mejor transacción:
28.73 USD
Peor transacción:
-24.29 USD
Beneficio Bruto:
417.13 USD (9 794 pips)
Pérdidas Brutas:
-189.46 USD (4 086 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (72.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
113.37 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.04%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.36
Transacciones Largas:
18 (20.93%)
Transacciones Cortas:
68 (79.07%)
Factor de Beneficio:
2.20
Beneficio Esperado:
2.65 USD
Beneficio medio:
6.32 USD
Pérdidas medias:
-9.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-66.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.08 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 USD
Máxima:
67.70 USD (14.80%)
Reducción relativa:
De balance:
3.05% (67.34 USD)
De fondos:
16.30% (363.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 35
EURAUD 17
AUDUSD 15
USDCAD 13
GBPUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 92
EURAUD 39
AUDUSD 41
USDCAD 26
GBPUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 2K
EURAUD 1.4K
AUDUSD 976
USDCAD 706
GBPUSD 643
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.73 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +72.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -66.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.50 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 08:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Quantum StarMan V2
299 USD al mes
26%
0
0
USD
2.2K
USD
10
100%
86
76%
100%
2.20
2.65
USD
16%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.