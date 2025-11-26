- Wachstum
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
66 (76.74%)
Verlusttrades:
20 (23.26%)
Bester Trade:
28.73 USD
Schlechtester Trade:
-24.29 USD
Bruttoprofit:
417.13 USD (9 794 pips)
Bruttoverlust:
-189.46 USD (4 086 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (72.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.37 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.04%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.36
Long-Positionen:
18 (20.93%)
Short-Positionen:
68 (79.07%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
2.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-66.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.08 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 USD
Maximaler:
67.70 USD (14.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.05% (67.34 USD)
Kapital:
16.65% (370.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|17
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|92
|EURAUD
|39
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|26
|GBPUSD
|30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2K
|EURAUD
|1.4K
|AUDUSD
|976
|USDCAD
|706
|GBPUSD
|643
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.73 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -66.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
|2.50 × 2
