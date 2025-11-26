SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Quantum StarMan V2
Bogdan Ion Puscasu

Quantum StarMan V2

Bogdan Ion Puscasu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 299 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
66 (76.74%)
Verlusttrades:
20 (23.26%)
Bester Trade:
28.73 USD
Schlechtester Trade:
-24.29 USD
Bruttoprofit:
417.13 USD (9 794 pips)
Bruttoverlust:
-189.46 USD (4 086 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (72.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.37 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.04%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.36
Long-Positionen:
18 (20.93%)
Short-Positionen:
68 (79.07%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
2.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-66.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.08 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 USD
Maximaler:
67.70 USD (14.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.05% (67.34 USD)
Kapital:
16.65% (370.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 35
EURAUD 17
AUDUSD 15
USDCAD 13
GBPUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 92
EURAUD 39
AUDUSD 41
USDCAD 26
GBPUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2K
EURAUD 1.4K
AUDUSD 976
USDCAD 706
GBPUSD 643
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.73 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -66.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.50 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 08:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Quantum StarMan V2
299 USD pro Monat
26%
0
0
USD
2.2K
USD
10
100%
86
76%
100%
2.20
2.65
USD
17%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.