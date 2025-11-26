- 成长
交易:
86
盈利交易:
66 (76.74%)
亏损交易:
20 (23.26%)
最好交易:
28.73 USD
最差交易:
-24.29 USD
毛利:
417.13 USD (9 794 pips)
毛利亏损:
-189.46 USD (4 086 pips)
最大连续赢利:
16 (72.13 USD)
最大连续盈利:
113.37 USD (10)
夏普比率:
0.35
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.04%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.36
长期交易:
18 (20.93%)
短期交易:
68 (79.07%)
利润因子:
2.20
预期回报:
2.65 USD
平均利润:
6.32 USD
平均损失:
-9.47 USD
最大连续失误:
7 (-66.08 USD)
最大连续亏损:
-66.08 USD (7)
每月增长:
1.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
67.70 USD (14.80%)
相对跌幅:
结余:
3.05% (67.34 USD)
净值:
15.51% (345.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|17
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|92
|EURAUD
|39
|AUDUSD
|41
|USDCAD
|26
|GBPUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2K
|EURAUD
|1.4K
|AUDUSD
|976
|USDCAD
|706
|GBPUSD
|643
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
