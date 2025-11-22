SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Godfather
Ariosvaldo Borges Patricio

EA Godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
28 (90.32%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.68%)
En iyi işlem:
9.74 USD
En kötü işlem:
-7.61 USD
Brüt kâr:
29.75 USD (25 615 pips)
Brüt zarar:
-8.98 USD (8 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (13.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.80 USD (19)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
27 (87.10%)
Satış işlemleri:
4 (12.90%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-2.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.61 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.36 USD
Maksimum:
7.61 USD (0.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.74 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
13.41 × 1236
VantageInternational-Live 3
13.67 × 3
Exness-Real3
15.80 × 20
Teste ea godfather
İnceleme yok
2025.11.22 00:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.22 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
