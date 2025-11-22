- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
28 (90.32%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.68%)
En iyi işlem:
9.74 USD
En kötü işlem:
-7.61 USD
Brüt kâr:
29.75 USD (25 615 pips)
Brüt zarar:
-8.98 USD (8 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (13.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.80 USD (19)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
27 (87.10%)
Satış işlemleri:
4 (12.90%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-2.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.61 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.36 USD
Maksimum:
7.61 USD (0.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.74 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Teste ea godfather
İnceleme yok