- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
883
盈利交易:
760 (86.07%)
亏损交易:
123 (13.93%)
最好交易:
59.52 USD
最差交易:
-136.78 USD
毛利:
2 337.20 USD (1 054 614 pips)
毛利亏损:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
最大连续赢利:
30 (254.64 USD)
最大连续盈利:
254.64 USD (30)
夏普比率:
0.13
交易活动:
50.44%
最大入金加载:
110.24%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.16
长期交易:
395 (44.73%)
短期交易:
488 (55.27%)
利润因子:
2.11
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
3.08 USD
平均损失:
-9.02 USD
最大连续失误:
5 (-22.68 USD)
最大连续亏损:
-388.84 USD (3)
每月增长:
39.99%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
5.36 USD
最大值:
388.84 USD (23.29%)
相对跌幅:
结余:
16.71% (388.84 USD)
净值:
93.94% (2 726.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|883
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|506K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.52 USD
最差交易: -137 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +254.64 USD
最大连续亏损: -22.68 USD
Teste ea godfather
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
94%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
7
90%
883
86%
50%
2.10
1.39
USD
USD
94%
1:500