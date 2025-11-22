- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
883
Gewinntrades:
760 (86.07%)
Verlusttrades:
123 (13.93%)
Bester Trade:
59.52 USD
Schlechtester Trade:
-136.78 USD
Bruttoprofit:
2 337.20 USD (1 054 614 pips)
Bruttoverlust:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (254.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
254.64 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
50.44%
Max deposit load:
110.24%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.16
Long-Positionen:
395 (44.73%)
Short-Positionen:
488 (55.27%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-22.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-388.84 USD (3)
Wachstum pro Monat :
39.99%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.36 USD
Maximaler:
388.84 USD (23.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.71% (388.84 USD)
Kapital:
93.94% (2 726.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|883
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|506K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +59.52 USD
Schlechtester Trade: -137 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +254.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.68 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|13.41 × 1236
|
VantageInternational-Live 3
|13.67 × 3
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
Teste ea godfather
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
94%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
7
90%
883
86%
50%
2.10
1.39
USD
USD
94%
1:500