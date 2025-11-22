SignaleKategorien
Ariosvaldo Borges Patricio

EA Godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 94%
Exness-Real26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
883
Gewinntrades:
760 (86.07%)
Verlusttrades:
123 (13.93%)
Bester Trade:
59.52 USD
Schlechtester Trade:
-136.78 USD
Bruttoprofit:
2 337.20 USD (1 054 614 pips)
Bruttoverlust:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (254.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
254.64 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
50.44%
Max deposit load:
110.24%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.16
Long-Positionen:
395 (44.73%)
Short-Positionen:
488 (55.27%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-22.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-388.84 USD (3)
Wachstum pro Monat :
39.99%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.36 USD
Maximaler:
388.84 USD (23.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.71% (388.84 USD)
Kapital:
93.94% (2 726.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 883
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 506K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.52 USD
Schlechtester Trade: -137 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +254.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
13.41 × 1236
VantageInternational-Live 3
13.67 × 3
Exness-Real3
15.80 × 20
