SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA Godfather
Ariosvaldo Borges Patricio

EA Godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 94%
Exness-Real26
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
883
Negociações com lucro:
760 (86.07%)
Negociações com perda:
123 (13.93%)
Melhor negociação:
59.52 USD
Pior negociação:
-136.78 USD
Lucro bruto:
2 337.20 USD (1 054 614 pips)
Perda bruta:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (254.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
254.64 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
50.44%
Depósito máximo carregado:
110.24%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.16
Negociações longas:
395 (44.73%)
Negociações curtas:
488 (55.27%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
3.08 USD
Perda média:
-9.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-22.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-388.84 USD (3)
Crescimento mensal:
39.99%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.36 USD
Máximo:
388.84 USD (23.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.71% (388.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
93.94% (2 726.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 883
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 506K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.52 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +254.64 USD
Máxima perda consecutiva: -22.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
13.41 × 1236
VantageInternational-Live 3
13.67 × 3
Exness-Real3
15.80 × 20
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Teste ea godfather
Sem comentários
2026.01.05 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA Godfather
30 USD por mês
94%
0
0
USD
3.6K
USD
7
90%
883
86%
50%
2.10
1.39
USD
94%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.