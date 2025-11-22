- Crescimento
Negociações:
883
Negociações com lucro:
760 (86.07%)
Negociações com perda:
123 (13.93%)
Melhor negociação:
59.52 USD
Pior negociação:
-136.78 USD
Lucro bruto:
2 337.20 USD (1 054 614 pips)
Perda bruta:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (254.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
254.64 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
50.44%
Depósito máximo carregado:
110.24%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.16
Negociações longas:
395 (44.73%)
Negociações curtas:
488 (55.27%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
3.08 USD
Perda média:
-9.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-22.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-388.84 USD (3)
Crescimento mensal:
39.99%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.36 USD
Máximo:
388.84 USD (23.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.71% (388.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
93.94% (2 726.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|883
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|506K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|13.41 × 1236
|
VantageInternational-Live 3
|13.67 × 3
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
