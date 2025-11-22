A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MEXAtlantic-Real 8.00 × 1 FXChoice-Pro Live 11.40 × 5 Exness-Real26 13.41 × 1236 VantageInternational-Live 3 13.67 × 3 Exness-Real3 15.80 × 20 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou