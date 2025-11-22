SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EA Godfather
Ariosvaldo Borges Patricio

EA Godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 96%
Exness-Real26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
884
Transacciones Rentables:
761 (86.08%)
Transacciones Irrentables:
123 (13.91%)
Mejor transacción:
59.52 USD
Peor transacción:
-136.78 USD
Beneficio Bruto:
2 369.36 USD (1 065 445 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (254.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
254.64 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
50.44%
Carga máxima del depósito:
110.24%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.24
Transacciones Largas:
396 (44.80%)
Transacciones Cortas:
488 (55.20%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
1.43 USD
Beneficio medio:
3.11 USD
Pérdidas medias:
-9.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-22.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-388.84 USD (3)
Crecimiento al mes:
41.51%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.36 USD
Máxima:
388.84 USD (23.29%)
Reducción relativa:
De balance:
16.71% (388.84 USD)
De fondos:
93.94% (2 726.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 884
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 517K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.52 USD
Peor transacción: -137 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +254.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
13.41 × 1236
VantageInternational-Live 3
13.67 × 3
Exness-Real3
15.80 × 20
Teste ea godfather
No hay comentarios
2026.01.05 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
