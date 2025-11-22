- Incremento
Total de Trades:
884
Transacciones Rentables:
761 (86.08%)
Transacciones Irrentables:
123 (13.91%)
Mejor transacción:
59.52 USD
Peor transacción:
-136.78 USD
Beneficio Bruto:
2 369.36 USD (1 065 445 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (254.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
254.64 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
50.44%
Carga máxima del depósito:
110.24%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.24
Transacciones Largas:
396 (44.80%)
Transacciones Cortas:
488 (55.20%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
1.43 USD
Beneficio medio:
3.11 USD
Pérdidas medias:
-9.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-22.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-388.84 USD (3)
Crecimiento al mes:
41.51%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.36 USD
Máxima:
388.84 USD (23.29%)
Reducción relativa:
De balance:
16.71% (388.84 USD)
De fondos:
93.94% (2 726.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|884
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|517K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +59.52 USD
Peor transacción: -137 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +254.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.68 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|13.41 × 1236
|
VantageInternational-Live 3
|13.67 × 3
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
Teste ea godfather
No hay comentarios
