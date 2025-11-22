SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Godfather
Ariosvaldo Borges Patricio

EA Godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-Real26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
28 (90.32%)
Loss Trade:
3 (9.68%)
Best Trade:
9.74 USD
Worst Trade:
-7.61 USD
Profitto lordo:
29.75 USD (25 615 pips)
Perdita lorda:
-8.98 USD (8 638 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (13.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.80 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
27 (87.10%)
Short Trade:
4 (12.90%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-2.99 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.61 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.36 USD
Massimale:
7.61 USD (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.74 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
13.41 × 1236
VantageInternational-Live 3
13.67 × 3
Exness-Real3
15.80 × 20
Teste ea godfather
Non ci sono recensioni
2025.11.22 00:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.22 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
