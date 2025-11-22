- Crescita
Trade:
31
Profit Trade:
28 (90.32%)
Loss Trade:
3 (9.68%)
Best Trade:
9.74 USD
Worst Trade:
-7.61 USD
Profitto lordo:
29.75 USD (25 615 pips)
Perdita lorda:
-8.98 USD (8 638 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (13.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.80 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
27 (87.10%)
Short Trade:
4 (12.90%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-2.99 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.61 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.36 USD
Massimale:
7.61 USD (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.74 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|13.41 × 1236
|
VantageInternational-Live 3
|13.67 × 3
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
Teste ea godfather
