Всего трейдов:
887
Прибыльных трейдов:
764 (86.13%)
Убыточных трейдов:
123 (13.87%)
Лучший трейд:
59.52 USD
Худший трейд:
-136.78 USD
Общая прибыль:
2 422.54 USD (1 076 409 pips)
Общий убыток:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (254.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
254.64 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
51.45%
Макс. загрузка депозита:
110.24%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
399 (44.98%)
Коротких трейдов:
488 (55.02%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-9.02 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-22.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-388.84 USD (3)
Прирост в месяц:
43.58%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.36 USD
Максимальная:
388.84 USD (23.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.71% (388.84 USD)
По эквити:
93.94% (2 726.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|887
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|528K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|13.41 × 1236
|
VantageInternational-Live 3
|13.67 × 3
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
Teste ea godfather
Нет отзывов
