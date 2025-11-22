СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Godfather
Ariosvaldo Borges Patricio

EA Godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 99%
Exness-Real26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
887
Прибыльных трейдов:
764 (86.13%)
Убыточных трейдов:
123 (13.87%)
Лучший трейд:
59.52 USD
Худший трейд:
-136.78 USD
Общая прибыль:
2 422.54 USD (1 076 409 pips)
Общий убыток:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (254.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
254.64 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
51.45%
Макс. загрузка депозита:
110.24%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
399 (44.98%)
Коротких трейдов:
488 (55.02%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-9.02 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-22.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-388.84 USD (3)
Прирост в месяц:
43.58%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.36 USD
Максимальная:
388.84 USD (23.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.71% (388.84 USD)
По эквити:
93.94% (2 726.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 887
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 528K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.52 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +254.64 USD
Макс. убыток в серии: -22.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
13.41 × 1236
VantageInternational-Live 3
13.67 × 3
Exness-Real3
15.80 × 20
Teste ea godfather
Нет отзывов
2026.01.05 14:06
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.