シグナル / MetaTrader 4 / EA Godfather
Ariosvaldo Borges Patricio

EA Godfather

Ariosvaldo Borges Patricio
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 94%
Exness-Real26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
883
利益トレード:
760 (86.07%)
損失トレード:
123 (13.93%)
ベストトレード:
59.52 USD
最悪のトレード:
-136.78 USD
総利益:
2 337.20 USD (1 054 614 pips)
総損失:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
最大連続の勝ち:
30 (254.64 USD)
最大連続利益:
254.64 USD (30)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
50.44%
最大入金額:
110.24%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.16
長いトレード:
395 (44.73%)
短いトレード:
488 (55.27%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
3.08 USD
平均損失:
-9.02 USD
最大連続の負け:
5 (-22.68 USD)
最大連続損失:
-388.84 USD (3)
月間成長:
39.99%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.36 USD
最大の:
388.84 USD (23.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.71% (388.84 USD)
エクイティによる:
93.94% (2 726.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 883
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 506K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.52 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +254.64 USD
最大連続損失: -22.68 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
13.41 × 1236
VantageInternational-Live 3
13.67 × 3
Exness-Real3
15.80 × 20
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EA Godfather
30 USD/月
94%
0
0
USD
3.6K
USD
7
90%
883
86%
50%
2.10
1.39
USD
94%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください