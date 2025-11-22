いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MEXAtlantic-Real 8.00 × 1 FXChoice-Pro Live 11.40 × 5 Exness-Real26 13.41 × 1236 VantageInternational-Live 3 13.67 × 3 Exness-Real3 15.80 × 20 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは