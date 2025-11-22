- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
883
利益トレード:
760 (86.07%)
損失トレード:
123 (13.93%)
ベストトレード:
59.52 USD
最悪のトレード:
-136.78 USD
総利益:
2 337.20 USD (1 054 614 pips)
総損失:
-1 109.29 USD (549 044 pips)
最大連続の勝ち:
30 (254.64 USD)
最大連続利益:
254.64 USD (30)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
50.44%
最大入金額:
110.24%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.16
長いトレード:
395 (44.73%)
短いトレード:
488 (55.27%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
3.08 USD
平均損失:
-9.02 USD
最大連続の負け:
5 (-22.68 USD)
最大連続損失:
-388.84 USD (3)
月間成長:
39.99%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.36 USD
最大の:
388.84 USD (23.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.71% (388.84 USD)
エクイティによる:
93.94% (2 726.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|883
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|506K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.52 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +254.64 USD
最大連続損失: -22.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|13.41 × 1236
|
VantageInternational-Live 3
|13.67 × 3
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
レビューなし
