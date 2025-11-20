- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
32 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (11.11%)
En iyi işlem:
12.87 USD
En kötü işlem:
-5.86 USD
Brüt kâr:
71.19 USD (71 137 pips)
Brüt zarar:
-7.36 USD (7 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (12.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.39 USD (11)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
49.40%
Maks. mevduat yükü:
4.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.89
Alış işlemleri:
15 (41.67%)
Satış işlemleri:
21 (58.33%)
Kâr faktörü:
9.67
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-1.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.86 USD (1)
Aylık büyüme:
6.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.86 USD (0.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.56% (5.86 USD)
Varlığa göre:
2.20% (22.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|64
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|64K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.87 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading XAUUSD & BTCUSD
MODAL $1000
ENTRY LOT 0.01
TRADE FOR LIVING
