Abdul Syawal Abubakar

SiNN FX

Abdul Syawal Abubakar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 60%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
428
Gewinntrades:
374 (87.38%)
Verlusttrades:
54 (12.62%)
Bester Trade:
27.31 USD
Schlechtester Trade:
-32.72 USD
Bruttoprofit:
725.77 USD (2 698 714 pips)
Bruttoverlust:
-228.90 USD (939 154 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (71.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.19 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
58.03%
Max deposit load:
18.40%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
7.99
Long-Positionen:
195 (45.56%)
Short-Positionen:
233 (54.44%)
Profit-Faktor:
3.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
21.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
62.22 USD (4.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.62% (62.22 USD)
Kapital:
16.77% (176.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 239
BTCUSD 173
USOIL 13
XAGUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 343
BTCUSD 147
USOIL 3
XAGUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 333K
BTCUSD 1.4M
USOIL 269
XAGUSD 81
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.31 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +71.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
58.68 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Trading XAUUSD & BTCUSD

MODAL $1000

ENTRY LOT 0.01

TRADE FOR LIVING

Keine Bewertungen
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 12:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 05:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 12:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.11.21 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
