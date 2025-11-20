- 成長
トレード:
422
利益トレード:
369 (87.44%)
損失トレード:
53 (12.56%)
ベストトレード:
27.31 USD
最悪のトレード:
-32.72 USD
総利益:
708.30 USD (2 582 452 pips)
総損失:
-226.05 USD (910 643 pips)
最大連続の勝ち:
38 (71.19 USD)
最大連続利益:
71.19 USD (38)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
58.03%
最大入金額:
18.40%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.75
長いトレード:
191 (45.26%)
短いトレード:
231 (54.74%)
プロフィットファクター:
3.13
期待されたペイオフ:
1.14 USD
平均利益:
1.92 USD
平均損失:
-4.27 USD
最大連続の負け:
5 (-4.10 USD)
最大連続損失:
-62.22 USD (3)
月間成長:
20.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
62.22 USD (4.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.62% (62.22 USD)
エクイティによる:
16.77% (176.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|236
|BTCUSD
|170
|USOIL
|13
|XAGUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|337
|BTCUSD
|139
|USOIL
|3
|XAGUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|327K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|269
|XAGUSD
|81
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.31 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +71.19 USD
最大連続損失: -4.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Trading XAUUSD & BTCUSD
MODAL $1000
ENTRY LOT 0.01
TRADE FOR LIVING
レビューなし
