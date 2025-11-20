SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / SiNN FX
Abdul Syawal Abubakar

SiNN FX

Abdul Syawal Abubakar
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 57%
Exness-MT5Real31
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
421
Transacciones Rentables:
368 (87.41%)
Transacciones Irrentables:
53 (12.59%)
Mejor transacción:
27.31 USD
Peor transacción:
-32.72 USD
Beneficio Bruto:
707.22 USD (2 571 684 pips)
Pérdidas Brutas:
-226.05 USD (910 643 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (71.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.19 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
58.03%
Carga máxima del depósito:
18.40%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
7.73
Transacciones Largas:
190 (45.13%)
Transacciones Cortas:
231 (54.87%)
Factor de Beneficio:
3.13
Beneficio Esperado:
1.14 USD
Beneficio medio:
1.92 USD
Pérdidas medias:
-4.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
27.30%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
62.22 USD (4.60%)
Reducción relativa:
De balance:
5.62% (62.22 USD)
De fondos:
16.77% (176.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 236
BTCUSD 169
USOIL 13
XAGUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 337
BTCUSD 138
USOIL 3
XAGUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 327K
BTCUSD 1.3M
USOIL 269
XAGUSD 81
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.31 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +71.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
53.89 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Trading XAUUSD & BTCUSD

MODAL $1000

ENTRY LOT 0.01

TRADE FOR LIVING

No hay comentarios
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 12:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 05:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 12:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.11.21 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SiNN FX
30 USD al mes
57%
0
0
USD
1.1K
USD
6
0%
421
87%
58%
3.12
1.14
USD
17%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.