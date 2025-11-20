- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
33 (89.18%)
Loss Trade:
4 (10.81%)
Best Trade:
12.87 USD
Worst Trade:
-5.86 USD
Profitto lordo:
72.84 USD (72 787 pips)
Perdita lorda:
-7.36 USD (7 350 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (12.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.39 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
21.45%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
11.17
Long Trade:
15 (40.54%)
Short Trade:
22 (59.46%)
Fattore di profitto:
9.90
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-1.84 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.86 USD (1)
Crescita mensile:
6.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.86 USD (0.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.56% (5.86 USD)
Per equità:
2.20% (22.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|65
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|65K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.87 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.48 USD
Massima perdita consecutiva: -5.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Trading XAUUSD & BTCUSD
MODAL $1000
ENTRY LOT 0.01
TRADE FOR LIVING
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
37
89%
21%
9.89
1.77
USD
USD
2%
1:200