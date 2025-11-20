СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SiNN FX
Abdul Syawal Abubakar

SiNN FX

Abdul Syawal Abubakar
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 56%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
416
Прибыльных трейдов:
364 (87.50%)
Убыточных трейдов:
52 (12.50%)
Лучший трейд:
27.31 USD
Худший трейд:
-32.72 USD
Общая прибыль:
700.54 USD (2 504 964 pips)
Общий убыток:
-225.94 USD (909 561 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (71.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.19 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
59.26%
Макс. загрузка депозита:
18.40%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.63
Длинных трейдов:
189 (45.43%)
Коротких трейдов:
227 (54.57%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
1.92 USD
Средний убыток:
-4.35 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.22 USD (3)
Прирост в месяц:
33.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62.22 USD (4.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (62.22 USD)
По эквити:
16.77% (176.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 236
BTCUSD 164
USOIL 13
XAGUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 337
BTCUSD 131
USOIL 3
XAGUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 327K
BTCUSD 1.3M
USOIL 269
XAGUSD 81
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.31 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +71.19 USD
Макс. убыток в серии: -4.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.35 × 145
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Trading XAUUSD & BTCUSD

MODAL $1000

ENTRY LOT 0.01

TRADE FOR LIVING

Нет отзывов
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 12:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 05:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 12:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.11.21 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SiNN FX
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
1.1K
USD
6
0%
416
87%
59%
3.10
1.14
USD
17%
1:100
