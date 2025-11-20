- Прирост
Всего трейдов:
416
Прибыльных трейдов:
364 (87.50%)
Убыточных трейдов:
52 (12.50%)
Лучший трейд:
27.31 USD
Худший трейд:
-32.72 USD
Общая прибыль:
700.54 USD (2 504 964 pips)
Общий убыток:
-225.94 USD (909 561 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (71.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.19 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
59.26%
Макс. загрузка депозита:
18.40%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.63
Длинных трейдов:
189 (45.43%)
Коротких трейдов:
227 (54.57%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
1.92 USD
Средний убыток:
-4.35 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.22 USD (3)
Прирост в месяц:
33.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62.22 USD (4.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (62.22 USD)
По эквити:
16.77% (176.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|236
|BTCUSD
|164
|USOIL
|13
|XAGUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|337
|BTCUSD
|131
|USOIL
|3
|XAGUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|327K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|269
|XAGUSD
|81
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.31 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +71.19 USD
Макс. убыток в серии: -4.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.35 × 145
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
Trading XAUUSD & BTCUSD
MODAL $1000
ENTRY LOT 0.01
TRADE FOR LIVING
Нет отзывов
