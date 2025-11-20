- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
419
盈利交易:
366 (87.35%)
亏损交易:
53 (12.65%)
最好交易:
27.31 USD
最差交易:
-32.72 USD
毛利:
704.82 USD (2 547 785 pips)
毛利亏损:
-226.05 USD (910 643 pips)
最大连续赢利:
38 (71.19 USD)
最大连续盈利:
71.19 USD (38)
夏普比率:
0.28
交易活动:
59.26%
最大入金加载:
18.40%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.69
长期交易:
189 (45.11%)
短期交易:
230 (54.89%)
利润因子:
3.12
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
1.93 USD
平均损失:
-4.27 USD
最大连续失误:
5 (-4.10 USD)
最大连续亏损:
-62.22 USD (3)
每月增长:
30.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
62.22 USD (4.60%)
相对跌幅:
结余:
5.62% (62.22 USD)
净值:
16.77% (176.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|236
|BTCUSD
|167
|USOIL
|13
|XAGUSD
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|337
|BTCUSD
|135
|USOIL
|3
|XAGUSD
|4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|327K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|269
|XAGUSD
|81
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.31 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +71.19 USD
最大连续亏损: -4.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trading XAUUSD & BTCUSD
MODAL $1000
ENTRY LOT 0.01
TRADE FOR LIVING
没有评论
