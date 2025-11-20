SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SiNN FX
Abdul Syawal Abubakar

SiNN FX

Abdul Syawal Abubakar
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 57%
Exness-MT5Real31
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
421
Negociações com lucro:
368 (87.41%)
Negociações com perda:
53 (12.59%)
Melhor negociação:
27.31 USD
Pior negociação:
-32.72 USD
Lucro bruto:
707.22 USD (2 571 684 pips)
Perda bruta:
-226.05 USD (910 643 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (71.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.19 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
58.03%
Depósito máximo carregado:
18.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.73
Negociações longas:
190 (45.13%)
Negociações curtas:
231 (54.87%)
Fator de lucro:
3.13
Valor esperado:
1.14 USD
Lucro médio:
1.92 USD
Perda média:
-4.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.22 USD (3)
Crescimento mensal:
27.30%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
62.22 USD (4.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.62% (62.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.77% (176.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 236
BTCUSD 169
USOIL 13
XAGUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 337
BTCUSD 138
USOIL 3
XAGUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 327K
BTCUSD 1.3M
USOIL 269
XAGUSD 81
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.31 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +71.19 USD
Máxima perda consecutiva: -4.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
53.89 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Trading XAUUSD & BTCUSD

MODAL $1000

ENTRY LOT 0.01

TRADE FOR LIVING

Sem comentários
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 12:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 05:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 12:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.11.21 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SiNN FX
30 USD por mês
57%
0
0
USD
1.1K
USD
6
0%
421
87%
58%
3.12
1.14
USD
17%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.