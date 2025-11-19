SinyallerBölümler
Agus Setiawan

AgusSet1982

Agus Setiawan
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
355
Kârla kapanan işlemler:
157 (44.22%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (55.77%)
En iyi işlem:
22.79 USD
En kötü işlem:
-11.60 USD
Brüt kâr:
605.71 USD (61 051 pips)
Brüt zarar:
-670.16 USD (67 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (25.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.37 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.01%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
161 (45.35%)
Satış işlemleri:
194 (54.65%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
3.86 USD
Ortalama zarar:
-3.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-61.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.75 USD (11)
Aylık büyüme:
-41.79%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.50 USD
Maksimum:
159.82 USD (104.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 209
GBPUSD_MRG 104
EURUSD_MRG 18
GBPJPY_MRG 14
AUDUSD_MRG 6
EURJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
USDCAD_MRG 1
CADJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG -63
GBPUSD_MRG 13
EURUSD_MRG -13
GBPJPY_MRG -5
AUDUSD_MRG 5
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG -2
USDCAD_MRG -1
CADJPY_MRG -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG -6.3K
GBPUSD_MRG 1.4K
EURUSD_MRG -1.3K
GBPJPY_MRG -634
AUDUSD_MRG 543
EURJPY_MRG 574
AUDJPY_MRG -313
USDCAD_MRG -140
CADJPY_MRG -289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.79 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +25.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
