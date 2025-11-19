- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
371
利益トレード:
163 (43.93%)
損失トレード:
208 (56.06%)
ベストトレード:
22.79 USD
最悪のトレード:
-11.60 USD
総利益:
632.15 USD (64 977 pips)
総損失:
-709.21 USD (72 031 pips)
最大連続の勝ち:
9 (25.97 USD)
最大連続利益:
47.37 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
52.16%
最大入金額:
9.81%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.46
長いトレード:
172 (46.36%)
短いトレード:
199 (53.64%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.21 USD
平均利益:
3.88 USD
平均損失:
-3.41 USD
最大連続の負け:
11 (-61.75 USD)
最大連続損失:
-61.75 USD (11)
月間成長:
-27.70%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.06 USD
最大の:
166.38 USD (109.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.53% (153.38 USD)
エクイティによる:
14.73% (7.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|209
|GBPUSD_MRG
|109
|GBPJPY_MRG
|23
|EURUSD_MRG
|19
|AUDUSD_MRG
|6
|EURJPY_MRG
|1
|AUDJPY_MRG
|1
|USDCAD_MRG
|1
|CADJPY_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|-63
|GBPUSD_MRG
|0
|GBPJPY_MRG
|5
|EURUSD_MRG
|-19
|AUDUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|-2
|USDCAD_MRG
|-1
|CADJPY_MRG
|-2
|NZDUSD_MRG
|-3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|-6.3K
|GBPUSD_MRG
|168
|GBPJPY_MRG
|918
|EURUSD_MRG
|-1.9K
|AUDUSD_MRG
|543
|EURJPY_MRG
|574
|AUDJPY_MRG
|-313
|USDCAD_MRG
|-140
|CADJPY_MRG
|-289
|NZDUSD_MRG
|-314
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.79 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +25.97 USD
最大連続損失: -61.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
