交易:
371
盈利交易:
163 (43.93%)
亏损交易:
208 (56.06%)
最好交易:
22.79 USD
最差交易:
-11.60 USD
毛利:
632.15 USD (64 977 pips)
毛利亏损:
-709.21 USD (72 031 pips)
最大连续赢利:
9 (25.97 USD)
最大连续盈利:
47.37 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
52.16%
最大入金加载:
9.81%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.46
长期交易:
172 (46.36%)
短期交易:
199 (53.64%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.21 USD
平均利润:
3.88 USD
平均损失:
-3.41 USD
最大连续失误:
11 (-61.75 USD)
最大连续亏损:
-61.75 USD (11)
每月增长:
-27.70%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
77.06 USD
最大值:
166.38 USD (109.22%)
相对跌幅:
结余:
81.53% (153.38 USD)
净值:
14.73% (7.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|209
|GBPUSD_MRG
|109
|GBPJPY_MRG
|23
|EURUSD_MRG
|19
|AUDUSD_MRG
|6
|EURJPY_MRG
|1
|AUDJPY_MRG
|1
|USDCAD_MRG
|1
|CADJPY_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|-63
|GBPUSD_MRG
|0
|GBPJPY_MRG
|5
|EURUSD_MRG
|-19
|AUDUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|-2
|USDCAD_MRG
|-1
|CADJPY_MRG
|-2
|NZDUSD_MRG
|-3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|-6.3K
|GBPUSD_MRG
|168
|GBPJPY_MRG
|918
|EURUSD_MRG
|-1.9K
|AUDUSD_MRG
|543
|EURJPY_MRG
|574
|AUDJPY_MRG
|-313
|USDCAD_MRG
|-140
|CADJPY_MRG
|-289
|NZDUSD_MRG
|-314
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.79 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +25.97 USD
最大连续亏损: -61.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
58
0%
371
43%
52%
0.89
-0.21
USD
USD
82%
1:500