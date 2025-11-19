SeñalesSecciones
AgusSet1982
Agus Setiawan

AgusSet1982

Agus Setiawan
0 comentarios
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -68%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
371
Transacciones Rentables:
163 (43.93%)
Transacciones Irrentables:
208 (56.06%)
Mejor transacción:
22.79 USD
Peor transacción:
-11.60 USD
Beneficio Bruto:
632.15 USD (64 977 pips)
Pérdidas Brutas:
-709.21 USD (72 031 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (25.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47.37 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
52.16%
Carga máxima del depósito:
9.81%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
172 (46.36%)
Transacciones Cortas:
199 (53.64%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.21 USD
Beneficio medio:
3.88 USD
Pérdidas medias:
-3.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-61.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.75 USD (11)
Crecimiento al mes:
-27.70%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
77.06 USD
Máxima:
166.38 USD (109.22%)
Reducción relativa:
De balance:
81.53% (153.38 USD)
De fondos:
14.73% (7.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 209
GBPUSD_MRG 109
GBPJPY_MRG 23
EURUSD_MRG 19
AUDUSD_MRG 6
EURJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
USDCAD_MRG 1
CADJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG -63
GBPUSD_MRG 0
GBPJPY_MRG 5
EURUSD_MRG -19
AUDUSD_MRG 5
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG -2
USDCAD_MRG -1
CADJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG -6.3K
GBPUSD_MRG 168
GBPJPY_MRG 918
EURUSD_MRG -1.9K
AUDUSD_MRG 543
EURJPY_MRG 574
AUDJPY_MRG -313
USDCAD_MRG -140
CADJPY_MRG -289
NZDUSD_MRG -314
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.79 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +25.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -61.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
A large drawdown may occur on the account again
