- 자본
- 축소
트레이드:
371
이익 거래:
163 (43.93%)
손실 거래:
208 (56.06%)
최고의 거래:
22.79 USD
최악의 거래:
-11.60 USD
총 수익:
632.15 USD (64 977 pips)
총 손실:
-709.21 USD (72 031 pips)
연속 최대 이익:
9 (25.97 USD)
연속 최대 이익:
47.37 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
40.29%
최대 입금량:
9.81%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.46
롱(주식매수):
172 (46.36%)
숏(주식차입매도):
199 (53.64%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.21 USD
평균 이익:
3.88 USD
평균 손실:
-3.41 USD
연속 최대 손실:
11 (-61.75 USD)
연속 최대 손실:
-61.75 USD (11)
월별 성장률:
-20.08%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
77.06 USD
최대한의:
166.38 USD (109.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.53% (153.38 USD)
자본금별:
14.73% (7.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|209
|GBPUSD_MRG
|109
|GBPJPY_MRG
|23
|EURUSD_MRG
|19
|AUDUSD_MRG
|6
|EURJPY_MRG
|1
|AUDJPY_MRG
|1
|USDCAD_MRG
|1
|CADJPY_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|-63
|GBPUSD_MRG
|0
|GBPJPY_MRG
|5
|EURUSD_MRG
|-19
|AUDUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|-2
|USDCAD_MRG
|-1
|CADJPY_MRG
|-2
|NZDUSD_MRG
|-3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|-6.3K
|GBPUSD_MRG
|168
|GBPJPY_MRG
|918
|EURUSD_MRG
|-1.9K
|AUDUSD_MRG
|543
|EURJPY_MRG
|574
|AUDJPY_MRG
|-313
|USDCAD_MRG
|-140
|CADJPY_MRG
|-289
|NZDUSD_MRG
|-314
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.79 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +25.97 USD
연속 최대 손실: -61.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
