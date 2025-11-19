- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
370
Прибыльных трейдов:
163 (44.05%)
Убыточных трейдов:
207 (55.95%)
Лучший трейд:
22.79 USD
Худший трейд:
-11.60 USD
Общая прибыль:
632.15 USD (64 977 pips)
Общий убыток:
-704.80 USD (71 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (25.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.37 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
49.77%
Макс. загрузка депозита:
9.81%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
172 (46.49%)
Коротких трейдов:
198 (53.51%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.20 USD
Средняя прибыль:
3.88 USD
Средний убыток:
-3.40 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-61.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.75 USD (11)
Прирост в месяц:
-23.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.39 USD
Максимальная:
163.71 USD (107.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.18% (150.71 USD)
По эквити:
14.73% (7.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|209
|GBPUSD_MRG
|109
|GBPJPY_MRG
|22
|EURUSD_MRG
|19
|AUDUSD_MRG
|6
|EURJPY_MRG
|1
|AUDJPY_MRG
|1
|USDCAD_MRG
|1
|CADJPY_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-63
|GBPUSD_MRG
|0
|GBPJPY_MRG
|9
|EURUSD_MRG
|-19
|AUDUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|-2
|USDCAD_MRG
|-1
|CADJPY_MRG
|-2
|NZDUSD_MRG
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-6.3K
|GBPUSD_MRG
|168
|GBPJPY_MRG
|1.6K
|EURUSD_MRG
|-1.9K
|AUDUSD_MRG
|543
|EURJPY_MRG
|574
|AUDJPY_MRG
|-313
|USDCAD_MRG
|-140
|CADJPY_MRG
|-289
|NZDUSD_MRG
|-314
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.79 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +25.97 USD
Макс. убыток в серии: -61.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
USD
41
USD
USD
57
0%
370
44%
50%
0.89
-0.20
USD
USD
80%
1:500