Agus Setiawan

AgusSet1982

Agus Setiawan
0 отзывов
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -64%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
370
Прибыльных трейдов:
163 (44.05%)
Убыточных трейдов:
207 (55.95%)
Лучший трейд:
22.79 USD
Худший трейд:
-11.60 USD
Общая прибыль:
632.15 USD (64 977 pips)
Общий убыток:
-704.80 USD (71 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (25.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.37 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
49.77%
Макс. загрузка депозита:
9.81%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
172 (46.49%)
Коротких трейдов:
198 (53.51%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.20 USD
Средняя прибыль:
3.88 USD
Средний убыток:
-3.40 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-61.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.75 USD (11)
Прирост в месяц:
-23.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.39 USD
Максимальная:
163.71 USD (107.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.18% (150.71 USD)
По эквити:
14.73% (7.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 209
GBPUSD_MRG 109
GBPJPY_MRG 22
EURUSD_MRG 19
AUDUSD_MRG 6
EURJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
USDCAD_MRG 1
CADJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG -63
GBPUSD_MRG 0
GBPJPY_MRG 9
EURUSD_MRG -19
AUDUSD_MRG 5
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG -2
USDCAD_MRG -1
CADJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG -6.3K
GBPUSD_MRG 168
GBPJPY_MRG 1.6K
EURUSD_MRG -1.9K
AUDUSD_MRG 543
EURJPY_MRG 574
AUDJPY_MRG -313
USDCAD_MRG -140
CADJPY_MRG -289
NZDUSD_MRG -314
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.79 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +25.97 USD
Макс. убыток в серии: -61.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.