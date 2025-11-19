SignaleKategorien
Agus Setiawan

AgusSet1982

Agus Setiawan
0 Bewertungen
58 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -68%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
371
Gewinntrades:
163 (43.93%)
Verlusttrades:
208 (56.06%)
Bester Trade:
22.79 USD
Schlechtester Trade:
-11.60 USD
Bruttoprofit:
632.15 USD (64 977 pips)
Bruttoverlust:
-709.21 USD (72 031 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (25.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.37 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
52.16%
Max deposit load:
9.81%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.46
Long-Positionen:
172 (46.36%)
Short-Positionen:
199 (53.64%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-61.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.75 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-27.70%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
77.06 USD
Maximaler:
166.38 USD (109.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.53% (153.38 USD)
Kapital:
14.73% (7.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 209
GBPUSD_MRG 109
GBPJPY_MRG 23
EURUSD_MRG 19
AUDUSD_MRG 6
EURJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
USDCAD_MRG 1
CADJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -63
GBPUSD_MRG 0
GBPJPY_MRG 5
EURUSD_MRG -19
AUDUSD_MRG 5
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG -2
USDCAD_MRG -1
CADJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -6.3K
GBPUSD_MRG 168
GBPJPY_MRG 918
EURUSD_MRG -1.9K
AUDUSD_MRG 543
EURJPY_MRG 574
AUDJPY_MRG -313
USDCAD_MRG -140
CADJPY_MRG -289
NZDUSD_MRG -314
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.79 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
A large drawdown may occur on the account again
