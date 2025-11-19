SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AgusSet1982
Agus Setiawan

AgusSet1982

Agus Setiawan
0 comentários
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -68%
MaxrichGroup-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
371
Negociações com lucro:
163 (43.93%)
Negociações com perda:
208 (56.06%)
Melhor negociação:
22.79 USD
Pior negociação:
-11.60 USD
Lucro bruto:
632.15 USD (64 977 pips)
Perda bruta:
-709.21 USD (72 031 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (25.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.37 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
52.16%
Depósito máximo carregado:
9.81%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.46
Negociações longas:
172 (46.36%)
Negociações curtas:
199 (53.64%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.21 USD
Lucro médio:
3.88 USD
Perda média:
-3.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-61.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.75 USD (11)
Crescimento mensal:
-27.70%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.06 USD
Máximo:
166.38 USD (109.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.53% (153.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.73% (7.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 209
GBPUSD_MRG 109
GBPJPY_MRG 23
EURUSD_MRG 19
AUDUSD_MRG 6
EURJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
USDCAD_MRG 1
CADJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG -63
GBPUSD_MRG 0
GBPJPY_MRG 5
EURUSD_MRG -19
AUDUSD_MRG 5
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG -2
USDCAD_MRG -1
CADJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG -6.3K
GBPUSD_MRG 168
GBPJPY_MRG 918
EURUSD_MRG -1.9K
AUDUSD_MRG 543
EURJPY_MRG 574
AUDJPY_MRG -313
USDCAD_MRG -140
CADJPY_MRG -289
NZDUSD_MRG -314
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.79 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +25.97 USD
Máxima perda consecutiva: -61.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AgusSet1982
30 USD por mês
-68%
0
0
USD
37
USD
58
0%
371
43%
52%
0.89
-0.21
USD
82%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.