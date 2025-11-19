- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
371
Negociações com lucro:
163 (43.93%)
Negociações com perda:
208 (56.06%)
Melhor negociação:
22.79 USD
Pior negociação:
-11.60 USD
Lucro bruto:
632.15 USD (64 977 pips)
Perda bruta:
-709.21 USD (72 031 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (25.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.37 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
52.16%
Depósito máximo carregado:
9.81%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.46
Negociações longas:
172 (46.36%)
Negociações curtas:
199 (53.64%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.21 USD
Lucro médio:
3.88 USD
Perda média:
-3.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-61.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.75 USD (11)
Crescimento mensal:
-27.70%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.06 USD
Máximo:
166.38 USD (109.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.53% (153.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.73% (7.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|209
|GBPUSD_MRG
|109
|GBPJPY_MRG
|23
|EURUSD_MRG
|19
|AUDUSD_MRG
|6
|EURJPY_MRG
|1
|AUDJPY_MRG
|1
|USDCAD_MRG
|1
|CADJPY_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|-63
|GBPUSD_MRG
|0
|GBPJPY_MRG
|5
|EURUSD_MRG
|-19
|AUDUSD_MRG
|5
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|-2
|USDCAD_MRG
|-1
|CADJPY_MRG
|-2
|NZDUSD_MRG
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|-6.3K
|GBPUSD_MRG
|168
|GBPJPY_MRG
|918
|EURUSD_MRG
|-1.9K
|AUDUSD_MRG
|543
|EURJPY_MRG
|574
|AUDJPY_MRG
|-313
|USDCAD_MRG
|-140
|CADJPY_MRG
|-289
|NZDUSD_MRG
|-314
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.79 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +25.97 USD
Máxima perda consecutiva: -61.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
