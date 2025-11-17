- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.73 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.73 USD (104 pips)
Brüt zarar:
-0.20 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.73 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.00%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.65
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
0.73 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.17 USD
Maksimum:
0.17 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.22% (2.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.73 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.21 × 34
|
RoboForex-ECN
|0.50 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|2.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 1
|
FBS-Real
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|3.73 × 56
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 1
|
BabilFinancial-LIVE
|4.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|4.16 × 25
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|5.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|5.15 × 13
|
Exness-MT5Real10
|5.40 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|6.60 × 25
|
RoboForex-Pro
|7.36 × 116
|
FXGT-Live
|7.67 × 6
|
Tickmill-Live
|9.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|9.50 × 6
İnceleme yok
