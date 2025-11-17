- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.73 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.73 USD (104 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.73 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.65
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.17 USD
Massimale:
0.17 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.22% (2.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.73 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.21 × 34
|
RoboForex-ECN
|0.50 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|2.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 1
|
FBS-Real
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|3.73 × 56
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 1
|
BabilFinancial-LIVE
|4.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|4.16 × 25
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|5.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|5.15 × 13
|
Exness-MT5Real10
|5.40 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|6.60 × 25
|
RoboForex-Pro
|7.36 × 116
|
FXGT-Live
|7.67 × 6
|
Tickmill-Live
|9.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|9.50 × 6
5 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
0
100%
1
100%
100%
3.65
0.73
USD
USD
0%
1:500