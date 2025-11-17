СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ultra Hedge X V12 R6
Christian Berger

Ultra Hedge X V12 R6

Christian Berger
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 33%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
341
Прибыльных трейдов:
245 (71.84%)
Убыточных трейдов:
96 (28.15%)
Лучший трейд:
61.33 USD
Худший трейд:
-21.03 USD
Общая прибыль:
571.45 USD (52 758 pips)
Общий убыток:
-265.07 USD (19 670 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (19.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.49 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
43.16%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.53
Длинных трейдов:
167 (48.97%)
Коротких трейдов:
174 (51.03%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
2.33 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-10.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.81 USD (4)
Прирост в месяц:
15.98%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.17 USD
Максимальная:
86.91 USD (6.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.29% (87.72 USD)
По эквити:
51.57% (564.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 87
GBPUSD 81
NZDUSD 40
GBPJPY 29
EURJPY 20
AUDCAD 20
EURCHF 19
EURUSD 13
CADJPY 10
CHFJPY 10
USDJPY 5
AUDJPY 3
AUDUSD 2
USDCAD 1
NZDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 50
GBPUSD 29
NZDUSD 26
GBPJPY 68
EURJPY 42
AUDCAD 9
EURCHF 25
EURUSD 34
CADJPY 6
CHFJPY 6
USDJPY 3
AUDJPY 2
AUDUSD 6
USDCAD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 2.1K
GBPUSD 817
NZDUSD 799
GBPJPY 11K
EURJPY 6.9K
AUDCAD 1.4K
EURCHF 2K
EURUSD 3.8K
CADJPY 1.2K
CHFJPY 1.2K
USDJPY 638
AUDJPY 319
AUDUSD 585
USDCAD 104
NZDCAD 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.33 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +19.83 USD
Макс. убыток в серии: -10.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
StriforLLC-Live
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageInternational-Live 13
0.92 × 12
RannForex-Server
0.99 × 73
FXCC1-Trade
1.00 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
ICMarketsAU-Live
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICTrading-MT5-4
1.20 × 5
RoboForex-ECN
1.25 × 16650
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
еще 114...
Ultra Hedge X V12 R6 is a balanced algorithmic trading system designed for stable growth with controlled risk.
It runs on RoboForex ECN (1:500 leverage, MT5) and applies dynamic hedging, adaptive scaling, and volatility-based entries to achieve consistent performance with moderate drawdowns.

📊 Performance reference:
The figures below refer to a long-running Myfxbook demo account using the same strategy and parameters as this live system.

Total Gain: +257.86 %
Absolute Gain: +257.89 %
Average Daily Return: ~0.57 %
Average Monthly Return: ~18.74 %
Max Drawdown: 23.19 %
Profit Factor: --- (Myfxbook does not list PF directly for this account)
Win Rate: 66 %
Average Holding Time: Several hours to 1 day
Total Trades: 2,440

This system is ideal for traders seeking steady growth without excessive volatility.

👉 Check full verified results: myfxbook.com/members/ChristianTHB

💰 Recommended minimum deposit: $1,000
⚠️ Disclaimer: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.


Нет отзывов
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 11:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 21:29
Share of trading days is too low
2025.11.17 21:29
Share of days for 80% of trades is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ultra Hedge X V12 R6
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
1K
USD
7
99%
341
71%
100%
2.15
0.90
USD
52%
1:500
