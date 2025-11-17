- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
48 (64.86%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (35.14%)
En iyi işlem:
200.15 USD
En kötü işlem:
-186.68 USD
Brüt kâr:
1 694.44 USD (167 347 pips)
Brüt zarar:
-1 053.25 USD (493 205 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (356.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
356.78 USD (8)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
74.16%
Maks. mevduat yükü:
45.42%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
51 (68.92%)
Satış işlemleri:
23 (31.08%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
8.66 USD
Ortalama kâr:
35.30 USD
Ortalama zarar:
-40.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-99.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-367.43 USD (2)
Aylık büyüme:
1.28%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149.41 USD
Maksimum:
450.87 USD (0.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.90% (450.85 USD)
Varlığa göre:
0.08% (40.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|USTEC
|22
|BTCUSD
|9
|ETHUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|723
|USTEC
|99
|BTCUSD
|-173
|ETHUSD
|-2
|EURUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|73K
|USTEC
|4.2K
|BTCUSD
|-402K
|ETHUSD
|-829
|EURUSD
|-58
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.15 USD
En kötü işlem: -187 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +356.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TTPTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is a prop firm challenge account , just for personal watching here .
