Qi Kai Fan

TTP 50K testing

Qi Kai Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
48 (64.86%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (35.14%)
En iyi işlem:
200.15 USD
En kötü işlem:
-186.68 USD
Brüt kâr:
1 694.44 USD (167 347 pips)
Brüt zarar:
-1 053.25 USD (493 205 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (356.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
356.78 USD (8)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
74.16%
Maks. mevduat yükü:
45.42%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
51 (68.92%)
Satış işlemleri:
23 (31.08%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
8.66 USD
Ortalama kâr:
35.30 USD
Ortalama zarar:
-40.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-99.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-367.43 USD (2)
Aylık büyüme:
1.28%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149.41 USD
Maksimum:
450.87 USD (0.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.90% (450.85 USD)
Varlığa göre:
0.08% (40.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 40
USTEC 22
BTCUSD 9
ETHUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 723
USTEC 99
BTCUSD -173
ETHUSD -2
EURUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 73K
USTEC 4.2K
BTCUSD -402K
ETHUSD -829
EURUSD -58
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.15 USD
En kötü işlem: -187 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +356.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TTPTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a prop firm challenge account , just for personal watching here . 



İnceleme yok
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
