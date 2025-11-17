SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TTP 50K testing
Qi Kai Fan

TTP 50K testing

Qi Kai Fan
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
74
Bénéfice trades:
48 (64.86%)
Perte trades:
26 (35.14%)
Meilleure transaction:
200.15 USD
Pire transaction:
-186.68 USD
Bénéfice brut:
1 694.44 USD (167 347 pips)
Perte brute:
-1 053.25 USD (493 205 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (356.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
356.78 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
74.16%
Charge de dépôt maximale:
45.42%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.42
Longs trades:
51 (68.92%)
Courts trades:
23 (31.08%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
8.66 USD
Bénéfice moyen:
35.30 USD
Perte moyenne:
-40.51 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-99.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-367.43 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.28%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
149.41 USD
Maximal:
450.87 USD (0.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.90% (450.85 USD)
Par fonds propres:
0.08% (40.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 40
USTEC 22
BTCUSD 9
ETHUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 723
USTEC 99
BTCUSD -173
ETHUSD -2
EURUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 73K
USTEC 4.2K
BTCUSD -402K
ETHUSD -829
EURUSD -58
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +200.15 USD
Pire transaction: -187 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +356.78 USD
Perte consécutive maximale: -99.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TTPTrading-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a prop firm challenge account , just for personal watching here . 



Aucun avis
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TTP 50K testing
999 USD par mois
1%
0
0
USD
51K
USD
2
87%
74
64%
74%
1.60
8.66
USD
1%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.