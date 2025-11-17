SegnaliSezioni
Qi Kai Fan

TTP 50K testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
48 (64.86%)
Loss Trade:
26 (35.14%)
Best Trade:
200.15 USD
Worst Trade:
-186.68 USD
Profitto lordo:
1 694.44 USD (167 347 pips)
Perdita lorda:
-1 053.25 USD (493 205 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (356.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
356.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.06%
Massimo carico di deposito:
45.42%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
51 (68.92%)
Short Trade:
23 (31.08%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
8.66 USD
Profitto medio:
35.30 USD
Perdita media:
-40.51 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-99.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-367.43 USD (2)
Crescita mensile:
1.28%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149.41 USD
Massimale:
450.87 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (450.85 USD)
Per equità:
0.08% (40.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 40
USTEC 22
BTCUSD 9
ETHUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 723
USTEC 99
BTCUSD -173
ETHUSD -2
EURUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 73K
USTEC 4.2K
BTCUSD -402K
ETHUSD -829
EURUSD -58
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.15 USD
Worst Trade: -187 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +356.78 USD
Massima perdita consecutiva: -99.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TTPTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is a prop firm challenge account , just for personal watching here . 



Non ci sono recensioni
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
