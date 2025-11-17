- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
48 (64.86%)
Loss Trade:
26 (35.14%)
Best Trade:
200.15 USD
Worst Trade:
-186.68 USD
Profitto lordo:
1 694.44 USD (167 347 pips)
Perdita lorda:
-1 053.25 USD (493 205 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (356.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
356.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.06%
Massimo carico di deposito:
45.42%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
51 (68.92%)
Short Trade:
23 (31.08%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
8.66 USD
Profitto medio:
35.30 USD
Perdita media:
-40.51 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-99.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-367.43 USD (2)
Crescita mensile:
1.28%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149.41 USD
Massimale:
450.87 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (450.85 USD)
Per equità:
0.08% (40.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|USTEC
|22
|BTCUSD
|9
|ETHUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|723
|USTEC
|99
|BTCUSD
|-173
|ETHUSD
|-2
|EURUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|73K
|USTEC
|4.2K
|BTCUSD
|-402K
|ETHUSD
|-829
|EURUSD
|-58
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +200.15 USD
Worst Trade: -187 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +356.78 USD
Massima perdita consecutiva: -99.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TTPTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is a prop firm challenge account , just for personal watching here .
